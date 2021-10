Tyrkiet indkalder dansk ambassadør efter forbøn for aktivist

Tyrkiets udenrigsministerium har kaldt ambassadørerne fra Danmark og ni andre lande til samtale som følge af en fælles erklæring om den fængslede tyrkiske forretningsmand og aktivist Osman Kavala.

Det skriver den tyrkiske avis Daily Sabah, der regnes for at være loyal over for præsident Recep Tayyip Erdogan.

Det sker, efter at ambassadører fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, USA, Canada og New Zealand i en fælles erklæring mandag opfordrede til at løslade Osman Kavala.

- Alle diplomater er forpligtede til at respektere vores lands suverænitet og det tyrkiske retsvæsens uafhængighed og afholde sig fra at blande sig i vores indenrigsanliggender, skriver talsperson for Tyrkiets regerende parti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP), Ömer Celik på Twitter sent mandag aften.

Også den tyrkiske justitsminister, Abdulhamit Gül, har ifølge Daily Sabah kritiseret den fælles erklæring.

Den løftede pegefinger kommer, efter at ambassadørerne fra de ti lande, herunder ambassadør Danny Annan fra Danmark, tidligere mandag opfordrede Tyrkiet til at løslade Osman Kavala.

Kavala blev fængslet for fire år siden for sin påståede rolle i forbindelse med regeringsfjendtlige protester i Gezi Park i Istanbul i 2013.

Ambassadørerne skriver blandt andet i udtalelsen, at de fortsatte forsinkelser i Kavalas retssag "kaster en skygge over respekten for demokratiet, retssikkerheden og gennemsigtigheden i det tyrkiske retsvæsen".

- Vi opfordrer til, at Tyrkiet hurtigst muligt løslader ham, står der.

De ti landes ambassader henviser desuden til en afgørelse i sagen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

I december 2019 opfordrede domstolen Tyrkiet til at løslade Kavala, da den mente, at der ikke var beviser for, at han havde begået de alvorlige lovbrud, han var beskyldt for.

Demonstrationerne i 2013 begyndte som et forsøg på at bevare den lille Gezi Park, der ligger ved Taksim-pladsen i Istanbul, og som regeringen havde planer om at fjerne til fordel for et nyt indkøbscenter.

Men efter kort tid udviklede demonstrationerne sig til landsdækkende protester mod den tyrkiske regering. Flere blev dræbt og tusinder såret.

I februar 2020 frikendte en tyrkisk domstol Kavala og otte andre i forbindelse med de regeringsfjendtlige protester i 2013.

Friheden varede dog ikke længe, og kort tid efter sin løsladelse blev han hentet af politiet igen, da anklageren havde udstedt en ny arrestordre på ham. Denne gang på anklager om indblanding i et kupforsøg i Tyrkiet i 2016.

Osman Kavala afviser anklagerne mod ham.