Tvivl om regler kan have holdt barer fra at holde længere åbent

Fra i nat måtte barer og caféer holde åbent to timer længere end hidtil under pandemien og først lukke klokken 02.00.

Blandt dem er Fyns Politi, hvor man ikke har modtaget nogen henvendelser i den forbindelse.

Tværtimod har politiet været i kontakt med flere barer, der valgte ikke at udnytte de to ekstra udskænkningstimer.

Vagtchef Henrik Krøjgaard peger på, at det kan skyldes, at barerne ville sikre sig, om reglerne gjaldt fra torsdag eller først fredag.

- Det er mit indtryk, at de fleste valgte at springe over i dag, selv om de godt måtte holde længere åbent. Der kan eventuelt have været lidt forvirring om, hvorvidt de måtte holde åbent længere eller ej, eftersom reglerne trådte i kraft ved midnat, siger han.

- Men vi forventer, at de af vores barer og restaurationer, der gerne vil holde åbent til klokken 02.00, de gør det hen over weekenden, tilføjer han.

Den forlængede åbningstid var en del af en genåbningsaftale, som et stort flertal i Folketinget blev enige om 11. juni.

Ud over den udvidede åbningstid må der igen sælges alkohol til klokken 02.00 på blandt andet tankstationer og i kiosker.

Hos Nordjyllands Politi fortæller vagtchef Rene Kortegaard, at alt er forløbet i god ro og orden.

- Der har ikke været nogen yderligere problemer i det, siger han.

I København er der et par stykker, som er blevet overrasket over larmen.

- Vi har haft et par stykker, som har ringet ind, fordi der pludselig har været larm ude i gaderne, men ellers har der ikke været nogen problemer, siger vagtchef Kristian Rohdin.

1. september bliver alle restriktioner ophævet for barer og caféer - herunder krav om coronapas og restriktioner på åbningstider.

Samme dag får diskoteker og natklubber lov til at genåbne. Dog vil der her gælde et krav om fremvisning af coronapas frem til 30. september.

Herefter vil der ikke længere være nogen restriktioner.