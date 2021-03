Tv-værten skiftede spor og blev kunstmaler

Men i 2014 blev livet som journalist med skarpe deadlines og holdarbejde skiftet ud med et noget roligere et af slagsen som kunstmaler med penselstrøg og mere ensomhed.

- Det har ikke været et fravalg af TV2. Det har været et tilvalg af kunsten og det kreative liv, sagde hun i 2014 om valget til Aalborg Universitet.

I løbet sine 18 år på TV2 var Trine Panum, som 19. marts fylder 50, i mange år nyhedsvært på TV2 Nyhederne og vært på det populære program "Station 2 Efterlyst".

Men det hele startede med et praktikophold på det daværende TV Aalborg. Hvor tingene var mere håndgribelige, end de var boglige - modsat danskstudiet på Aalborg Universitet.

- Havde jeg ikke haft praktikopholdet på TV Aalborg, var min karriere måske aldrig blevet tv. Men da jeg havde været på stationen i få dage, vidste jeg, at det var DET, jeg skulle lave mere af.

Det sagde hun i 2014 til Aalborg Universitet.

Livet som kunstmaler startede ikke helt nemt for Trine Panum.

- Er Trine Panum Kjeldsen da kunstner? Nej. Hun er ikke kunstner, hun er kreativ. Hendes frembringelser er kunstneriske, men bliver dermed ikke kunst.

Sådan skrev Line Rosenvinge, der er kunsthistoriker i en klumme til kunstmagasinet Kunsten.nu tilbage i 2014.

Det citat var ifølge Trine Panum en forsmag på, hvor hård kunstverdenen kan være.

- Sikke en velkomst, tænkte jeg. Jeg var overrasket over, at jeg skulle have de tæsk, og at kritikken var så personlig, sagde hun til Berlingske i 2020.

Men Trine Panum klarede den og arbejder stadig som kunstmaler. Hun udstiller både i Danmark og i udlandet. Hun har sit eget galleri i Bagsværd, som hun har haft lige fra starten.

Privat er hun gift med Lars Sten Pedersen. Sammen har de tre børn.

- Jeg er i dag en langt bedre og gladere udgave af mig selv. Og det må du også gerne citere min mand for at sige, sagde Trine Panum til Berlingske i 2020.

Fødselsdagen skal fejres hjemme i Bagsværd med mand og børn.

- Jeg håber, de overrasker mig. Jeg har gået og prikket lidt til dem. Jeg håber ikke, jeg selv skal stå og lave mad, siger Trine Panum grinende.