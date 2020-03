Tv-seriernes gæstestjerne

Tirsdag den 31. marts fylder den alsidige skuespiller 60 år.

Han blev uddannet fra Odense Teater i 1990 og spillede med i flere teaterstykker selvsamme sted. Filmdebuten kom som sagt i "Idioterne" i 1998, og siden har han været med i et hav af andre film og tv-serier.

I nyere tid kan blandt andet nævnes kendte serier som "Forbrydelsen" og "1864".

Henrik Prip har kunnet leve af sin passion, men han gik ind til faget med en frygt for, at det ikke kunne blive hans.

Han er nemlig stammer, og i et fag, hvor talens brug er absolut nødvendig, er det ikke altid ukompliceret.

Men når han går på scenen, er det, som om hans stammen bliver mindre, skrev han i et blogindlæg på ordkriger.dk sidste år.

- Jeg var 16 år, da jeg opdagede, at jeg ikke stammede, når jeg stod på scenen. Det var dejligt at opdage et sted, hvor jeg talte frit og havde det skønt.

- Jeg fløj afsted og nød det. Jeg havde nemt ved at spille skuespil, og alle sagde: "Nej, gud, hvor er du god til det der".

Henrik Prip er en bredtfavnende skuespiller. Det er bevidst, og han tager gerne chancer i sin optræden, fortalte han til scenen.dk i 2009.

- Jeg synes, det er fantastisk, når skuespillerne prøver alt muligt, for på den måde giver du iscenesætteren en masse materiale at vælge imellem.

- Der er ikke noget mere irriterende end en nærig skuespiller. En, der ikke tør tage på mærkelige udflugter og ikke tør lave fejl.

Privat er han gift med skuespillerinden Pia Jette Hansen. Parret har to børn.