Tusindvis sidder i kø for at tjekke opsparing af feriepenge

12.000 i kø på borger.dk. ATP opfordrer til først at tjekke opgørelse for feriepenge til september.

Tidligt mandag blev det aftalt i Folketinget at udbetale tre ugers indefrosne feriepenge senere i år.

Tusindvis af borgere sidder mandag morgen i kø på hjemmesiden borger.dk, hvor man kan tjekke, hvor mange feriepenge man har optjent.

Der er ved 9-tiden omkring 12.000 i kø og mere end en times ventetid for at få adgang til opgørelsen.

ATP, der administrerer feriepengene, gør opmærksom på, at det ikke er muligt at se, præcis hvor mange penge der tikker ind på kontoen.

- Vi opfordrer til, at du venter med at tjekke dine indefrosne feriemidler. Du optjener stadig feriemidler frem til den 31. august. Derfor kendes det fulde beløb, du har til gode, ikke endnu, skriver ATP.

For at få udbetalt penge skal man have haft et lønnet job i perioden september 2019 til udgangen af august i år.

Pengene bliver udbetalt senest til oktober, hvilket skyldes tekniske årsager, oplyser Finansministeriet.

Den præcise udbetaling afhænger af ens årsindkomst - herunder om man betaler topskat.

Ifølge Danmarks Statistik tjener en gennemsnitlig lønmodtager 455.000 kroner om året.

Med den indkomst har man udsigt til en udbetaling på cirka 19.000 kroner efter skat, viser beregninger fra Danske Bank.

Hvis man for eksempel tjener 300.000 kroner om året, vil det være en udbetaling på 12.600 kroner.

En årsindkomst på en million kroner vil give 32.400 efter skat.