Tusindvis holder ulovligt på handicappladser i København

Antallet af bøder, der bliver uddelt for at parkere ulovligt på handicappladser, stiger i Københavns Kommune.

Det foreløbige tal for 2019 ligger allerede på 2190 afgifter.

Det skriver TV2 Lorry.

Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, kalder det "stærkt bekymrende".

- Der er jo nogle mennesker, som har et behov for de parkeringspladser, men som så ikke kan få dem, fordi de er optaget, og det betyder altså, at de får sværere ved at få deres dagligdag til at hænge sammen.

- Så jeg vil gerne opfordre folk til at lade være med at holde der, siger han til tv-stationen.

På Københavns Rådhus er politikerne opmærksomme på udviklingen, og de er derfor klar til at skærpe kontrolindsatsen.

Det er slet ikke i orden, lyder det fra Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten.

Siden 2014 er parkeringsafgiften på 510 kroner for en ulovlig parkering blevet fordoblet til 1020 kroner, hvis det er på en handicapplads.

Men kommunalpolitikerne ønsker yderligere skærpelser.

- Når man som bilist først har taget det valg at parkere på en handicapplads, og ved at man risikerer en bøde, så tror jeg ikke, at det er afskrækkende nok med forhøjede bøder.

- Så vi vil gerne have mulighed for at fjerne bilerne, så parkeringspladserne faktisk kan blive brugt de af de mennesker, der har et handicap, siger Ninna Hedeager Olsen til TV2 Lorry.

Borgmesteren har derfor anmodet transportministeren om flere forskellige sanktionsmuligheder.

- Vi har brug for hjælp fra Christiansborg, for at løse det her problem. Vi vil gerne have nogle mere drastiske værktøjer, siger hun.

København har bedt om lov til at bugsere de ulovligt parkerede biler væk, sætte hjullås på, og så har man anmodet om lov til en yderligere fordobling af parkeringsafgiften.

Alle tre ting har transportminister Benny Engelbrecht (S) dog afvist i et brev til kommunen.

I stedet vil ministeren overveje, om den dobbelte parkeringsafgift også skal gælde, hvis bilister blot standser på handicapparkeringspladser, men altså ikke laver en reel parkering.

Københavns Kommune er selv gået i gang med at undersøge, hvad det vil koste at lave en målrettet indsats overfor parkeringssyndere.

- Det er det, vi kan gøre lige nu, og så kan vi sætte penge af til, at der er endnu flere parkeringsvagter, der holder særligt øje med de her parkeringspladser, siger teknik- og miljøborgmesteren.