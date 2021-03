På grund af en fejl hos en underleverandør, har omkring 11.900 borgere i gruppe 5 fået et påmindelsesbrev med en forkert titel i e-Boks, skriver SSI. (Genrefoto)

Tusindvis har fået vaccinebrev i e-Boks med forkert titel

SSI opfordrer til at åbne vedhæftet brev i eBoks for at tjekke, om der er tale om en aflysning af vaccinetid.

Omkring 11.900 borgere i gruppe 5, som omfatter personer i særligt øget risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus, har modtaget et påmindelsesbrev om coronavaccine med en forkert titel i deres e-Boks.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Problemet skyldes en fejl hos en underleverandør.

Hvis man er en af de berørte og åbner sin e-Boks, kan det se ud, som om man har modtaget en aflysning af sin tid til vaccination.

Men det er ikke nødvendigvis tilfældet, så ifølge SSI er det vigtigt at åbne brevet, som er vedhæftet. Her vil det fremgå af teksten, om der er tale om en aflysning eller en påmindelse om at booke tid til vaccination.

- Statens Serum Institut beklager den forvirring, det måtte medføre, lyder det.

De fleste bliver tilbudt vaccination via deres e-Boks. Når man får tilbudt vaccination, skal man selv booke tid på hjemmesiden vacciner.dk.

Er man digitalt fritaget, får man invitationen i et brev med posten og skal derefter bestille tid ved at ringe.

Det er et centralt styret visitationssystem, som sikrer, at personer i de valgte målgrupper bliver tilbudt vaccination.

Mandag oplyste SSI, at omkring 35.000 sårbare borgere i gruppe 5 endnu ikke har bestilt tid til en vaccine, selv om de har fået en invitation.

Derfor gik SSI i gang med at sende påmindelser ud.

Fredag er status på vaccinationsindsatsen i Danmark, at i alt 664.226 personer har fået mindst et stik med en coronavaccine.

353.591 personer har fået begge stik og er dermed færdigvaccinerede. Det svarer til 6,1 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år er blevet tilbudt en vaccine senest 25. juli.

Vaccination mod covid-19 er frivillig. Hvis ikke man ønsker at modtage vaccinen, skal man blot se bort fra invitationen.