Tusindvis har anmeldt coronasmitte som en arbejdsskade

Muskelsmerter, koncentrationsbesvær og åndenød. Det er nogle af de senfølger, som covid-19-patienter kan døje med efter at være blevet smittet med sygdommen.

For nogle fortsætter skaderne længe efter sygdomsforløbet, og siden marts sidste år har 5544 personer indberettet en coronarelateret arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Det skriver Jyllands-Posten.

Omkring to tredjedele af dem arbejder i social- og sundhedssektoren.

I fagforbundet FOA tager Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren, de mange anmeldte arbejdsskader som udtryk for, at mange social- og sundhedsmedarbejdere har været i frontlinjen i kampen mod coronavirus.

- Tallene viser, at vi ikke har været gode nok til at passe på medarbejderne - især ikke i starten af epidemien.

- Vi er blevet bedre og bedre til at bruge de værnemidler, der er. Men vi kan også se, at den travlhed, der har været, blandt andet på hospitaler, har gjort, at for mange simpelthen bliver smittet, siger han til Ritzau.

805 personer, der har fået behandlet deres anmeldelse, har indtil videre fået anerkendt deres covid-19-sygdom som en erhvervsskade. Færre end fem har fået afslag, skriver avisen.

Ifølge Eliane Hove, sektionschef i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er både antallet af anmeldte sager på en enkelt diagnose og anerkendelsesprocenten meget høj i forhold til normalt.

At man har fået anerkendt corona som en erhvervsskade, er dog ikke ensbetydende med, at man kan få udbetalt godtgørelse, siger hun.

- På nuværende tidspunkt er der begrænset medicinsk viden om følgerne efter smitte, og som udgangspunkt ser vi derfor på sagen igen et år efter vores første afgørelse.

- Der skal være varigt mén, før der kan udbetales godtgørelse, siger Eliane Hove til Jyllands-Posten.