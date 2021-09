Tusindvis af afviste pensionsansøgere bekymrer fagforbund

Hos 3F, der er det fagforbund med flest pensionsansøgere blandt medlemmerne, vil forbundsformand Per Christensen have undersøgt sagen.

- Først vil jeg sige, at det faktum, at 20.000 har søgt, viser, at der et enormt behov for, at folk kan trække sig tilbage efter et slidsomt liv på arbejdsmarkedet.

- Når det er sagt, er det helt åbenbart for mig, at der er en udfordring med dokumentationskravene, vi bliver nødt til at få kigget på, siger han.

Retten til tidlig pension gælder for personer, der har været op til 44 år på arbejdsmarkedet og er mindst 61 år gamle. De kan søge om at kunne gå på pension tre år før folkepensionsalderen.

Hvis man har været henholdsvis 43 og 42 år på arbejdsmarkedet kan man søge om at gå to eller et år tidligere på pension.

Dokumentationen for et langt arbejdsliv hentes primært i pensionsoplysninger fra ATP.

Fagbladet FOA har beskrevet, hvordan Rigsarkivet er blevet "bombarderet" med henvendelser for at finde den nødvendige dokumentation.

Men det kan være svært at føre bevis for eksempelvis midlertidige job eller deltidsansættelser langt tilbage i tiden.

Ministeren vil nu sætte penge af til, at Rigsarkivet hurtigere kan hjælpe med at finde dokumentation, blandt andet ved at ansætte medarbejdere med fuld fokus på ansøgningerne.

Det glæder Mona Striib, forbundsformand for FOA, for også hun er bekymret for dem, der har stødt panden mod muren på grund af manglende dokumentation:

- Det vækker en bekymring. Når folk søger, er det jo, fordi de selv ved, at de har haft den tilknytning til arbejdsmarkedet, og fordi de har behov for at gå tidligere på pension, siger hun.

De ansøgere, der har fået afvist deres sag, har mulighed for at indsende yderligere dokumentation og få behandlet en ansøgning på ny.