Turister i brændende Sydeuropa søger råd hos danske myndigheder

Det fortæller Frej Jackson, der er fungerende chef for Udenrigsministeriets Borgerservice.

Sydeuropa er plaget af skovbrande, og det har fået en del danske borgere til at rette bekymrede henvendelser til Udenrigsministeriets Borgerservice.

Der er meldinger om skovbrande på populære feriedestinationer som Sicilien og Sardinien i Italien. Det samme gælder lande som Spanien, Grækenland og det sydlige Tyrkiet.

- Der er flere, som ringer og siger, at de kan se brandene fra vinduerne, og at de er generede af røg og aske. De er naturligvis bekymrede og spørger, hvordan de skal forholde sig.

- Heldigvis har vi ikke modtaget meldinger om danskere, der skulle være kommet til skade eller er blevet evakueret fra deres hoteller.

Ambassaderne i de berørte lande følger udviklingen tæt, fortæller han.

Danske turister, som er på vej på ferie i Sydeuropa, bør få styr på deres rejseforsikring, lyder rådet.

- Så sikrer man sig at slippe for en regning for en eventuel evakuering, hvis hotellet bliver berørt.

- Så råder vi også til at downloade appen "Rejseklar", så de kan blive tilmeldt Danskerlisten. Det giver os i Udenrigsministeriet mulighed for at kommunikere til dem.

Er man som dansk turist allerede afsted på ferie, råder Frej Jackson til at holde kontakt med rejseselskabet og hotellet.

- De er i tæt kontakt med myndighederne. Så det er en god idé at tage kontakt til dem, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i situationen.