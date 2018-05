Turistchef frygter for turisme efter lov om proformaægteskab

På Ærø er man mildest talt ikke glad for den løsning, der er fundet for at løse problemerne med proformaægteskaber, som et bredt flertal i folketinget vedtog fredag.

- Vi frygter i høj grad, at det her kommer til at ødelægge bryllupsturismen i Danmark. Vi er mildest talt ikke særlig glade for den løsning, der er fundet. Vi frygter, at der bliver langt færre bryllupper på Ærø, siger Chris Hammeken, der er direktør for Ærø Turist og Erhvervsforening.

Aftalen betyder blandt andet, at der oprettes en specialiseret central enhed, der skal kontrollere de udenlandske par, der ønsker at blive gift på dansk grund.

Sagsbehandlingstiden vil være op til en uge for at få godkendt en vielse, hvis papirerne er i orden, og det er for lang tid, mener Chris Hammeken.

- Vi opererer med en til to dage nu. Den korte sagsbehandlingstid er en væsentlig årsag til, at man vælger Danmark som sted til sit bryllup, siger han.

Ærø Kommune har en omsætning i bryllupsturisme på cirka 30 millioner om året. I 2017 havde de 2600 bryllupper på Ærø.

Mere end 60 procent af de ægteskaber, som blev indgået mellem personer, der ikke havde bopæl i Danmark, blev indgået i fire kommuner: Ærø, Langeland, Tønder og København.

I dag koster det 850 kroner, hvis man som udenlandsk par vil giftes på Ærø, og de penge er hidtil gået til Ærø Kommune, der med fem-seks ansatte har stået for sagsbehandlingen.

Med den nye aftale vil gebyret blive hævet til 1618 kroner og gå til den centrale enhed, der skal stå for sagsbehandlingen.

- At gebyrerne stiger, og sagsbehandlingstiden stiger, det er to væsentlige problemer, siger Chris Hammeken.

Ærø Kommune vil i stedet foreslå, at man følger den irske model, hvor ansvaret for at undgå proformaægteskaber ligger i kommunerne.

Som det er i dag, så skal kommunerne godkende vielsen, hvis papirerne i er orden. I Irland har man i kommunerne lov til at lave en nærmere undersøgelse og eventuelt afvise at vie et par, hvis noget virker mistænkeligt.

Den løsning ønsker Chris Hammeken også, kommer i Danmark.