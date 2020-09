Tunesien bliver som sidste land uden for Europa orange

Tunesien har i lang tid været det eneste land uden for Europa, som ikke var omfattet af danske rejserestriktioner i forbindelse med coronapandemien. Men nu er det slut.

Fra mandag fraråder Udenrigsministeriet nu også alle unødvendige rejser til Tunesien, oplyser ministeriet.

En ikke-nødvendig rejse er for eksempel en turistrejse.

Ændringen skyldes, at Tunesien har indført indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark.

Nu er det kun muligt at rejse ind i Tunesien fra Danmark, hvis man er tunesisk statsborger eller har fast ophold i landet.

Det skyldes altså ikke, at Tunesien har krydset Danmarks grænse for, hvornår unødvendige rejser til et land frarådes. Det sker, når smittetallet passerer 30 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Det betyder også, at rejsende, der kommer hjem fra Tunesien, ikke opfordres til at gå i karantæne i 14 dage, oplyser Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet lempede ellers i starten af september sin rejsevejledning for Tunesien for borgere med pakkerejser.

Det betød, at man som dansk turist kunne rejse til landet uden krav om coronatest. En stribe krav skulle dog opfyldes.

Rejsebureauet skulle blandt andet transportere den rejsende mellem lufthavn og hotel, og ens temperatur skulle måles ved hotellet.

Man kunne også rejse ind som dansker, hvis man kunne fremvise en negativ coronatest, som var taget tidligst 72 timer inden boarding. Selv om den var negativ, skulle man dog stadig i hjemmekarantæne i op til 14 dage.

Men de rejsevejledninger er der altså blevet ændret på mandag.

Ifølge tal fra Johns Hopkins University er der foreløbigt blevet registreret 16.114 tilfælde af coronavirus i det nordafrikanske land.

Antallet af coronarelaterede dødsfald er indtil videre opgjort til 214.

Der bor 12 millioner mennesker i landet.