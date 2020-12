Tryllerik former den næste generation

Den tidligere landsholdsspiller Erik Rasmussen, der torsdag 24. december fylder 60 år, stoppede i 2018 som cheftræner for Vendsyssel FF for i stedet at blive fodboldtræner på Hald Ege Efterskole syd for Viborg.

Her former han ikke kun unge fodboldtalenter på livet inden for banen, men også uden for banen qua sin rolle som familielærer.

Her kan den flamboyante sjællænder dele ud af erfaringerne fra et langt liv i fodboldens og festlighedernes verden.

Midtbanespilleren med tilnavnet "Tryllerik" kunne formentlig være nået langt længere med sin egen aktive karriere, hvis han havde levet lige så professionelt, som sin daværende Brøndby-træner Morten Olsen ønskede det.

Med sin ekstraordinært gode teknik kom han nemlig i betragtning til Richard Møller Nielsens landshold, og han nåede to landskampe i årene inden Danmarks EM-triumf.

Ifølge Erik Rasmussen selv havde han nået flere landskampe, hvis han ikke under en landsholdssamling var taget på en natklub, hvor han dansede rundt med landstrænerens datter.

Så i stedet for landshold og et skift til udlandet havnede Erik Rasmussen hjemme i Køge Boldklub som spillende cheftræner i perioden 1992-1997.

Siden havde han to år tilbage i den amerikanske indendørsliga, hvor han også spillede i perioden 1984-1989 og gik under tilnavnet "The Wizard", Troldmanden.

Efter spillerkarrierens endegyldige punktum blev han træner og fik rykket Næstved op i 1. division, inden han havnede i FC Midtjylland.

Med en underholdende spillestil og sin menneskelige egenskab som humørbombe banede han vejen for FC Midtjyllands dengang bedste resultater, sølvmedaljer i Superligaen i 2006/07 og 2007/08.

Siden tog han til Aarhus og AGF, men endte med en fyreseddel i maj 2010 efter en nedrykning til 1. division.

Året efter udgav han sin ærlige selvbiografi, "Tilgiv mig - historier fra livet uden for linjerne", hvor han fortalte om et liv med fodbold, fester og utroskab.