Trusselsniveau får Danmark til at styrke nordisk forsvarssamarbejde

Ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) rykker landene med erklæringen markant tættere sammen. Det skyldes en fælles bekymring over udviklingen.

- Ikke mindst i Østersøen med massiv øvelsesaktivitet, opbygning af militærkapacitet, nye typer af trusler og kampagner med misinformation.

- Derfor er der behov for, at vi træner mere sammen. At vi får mere operativ erfaring og har organer, der kan koordinere, såfremt det skulle ske, at en af vores lande bliver angrebet på den ene eller anden måde, siger hun.

Hun nævner blandt andet en episode fra juni, hvor to russiske fly krænkede det danske luftrum og fløj over Christiansø.

- Det vidner om, der er behov for at tage trusler, vi ser, alvorligt, siger Trine Bramsen.

Både Danmark og Norge er allerede medlem af militæralliancen Nato.

Det giver dog ifølge ministeren god mening, at der nu bygges forsvarspolitik oven på det i forvejen stærke naboskab mellem landene.

- Danmark og Norge vil fortsat have hovedvægt på Nato. Men det er nødvendigt, at vi i vores nærområde bliver bedre i stand til at håndtere de potentielle trusler, der er, siger Trine Bramsen.

Ifølge ministeren giver det god mening at lave øvelser med vores svenske naboer, selv om de ikke er medlem af Nato.

- Det betyder ikke, at vi ikke også kommer til at prioritere Nato-øvelser. Nato er vores primære samarbejdsorgan, når det handler om sikkerhedspolitik.

- Men det, at vi kan noget i samarbejde med vores nabolande, er helt centralt, siger Trine Bramsen.

Det sås ifølge ministeren blandt andet ved evakueringerne fra Afghanistans hovedstad, Kabul.

Efter den militante bevægelse Taliban i midten af august generobrede magten i landet, har Danmark evakueret personer med dansk tilknytning fra landet.

Med på de danske fly var også statsborgere fra andre lande. For eksempel fra Norge.

- Det understreger, at der er tæt koordination, og at vi samarbejder ganske tæt. Det er det, vi gerne vil gøre på øvelsesdelen. Ikke mindst på det maritime, og når det handler om luften, siger Trine Bramsen.