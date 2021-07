Trusler sendte grønlandsk borgmester foran i vaccinekøen

Borgmesteren i grønlandske Nuuk, Charlotte Ludvigsen (IA), fik en forlomme i coronavaccinekøen, efter at en embedsmand havde gjort brug af trusler.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Ifølge Anna Wangenheim, der var vaccinationskoordinator på den skole i Nuuk, hvor vaccinerne blev uddelt, kom en embedsmand ind på vaccinationsstedet 22. juli og sagde, at han, borgmesteren og to andre embedsmænd gerne ville stikkes, inden dørene blev åbnet for de andre i køen.

- Jeg siger selvfølgelig, at vi er ved at lave det her billetsystem, og at de kan stille sig i køen ligesom alle andre. Det vil de så ikke acceptere.

- Jeg foreslår så, at de kan komme på en bufferliste, men idet, jeg foreslår det, får jeg at vide, at de skal have den vaccine, for ellers kan de ikke bistå med den hjælp, de havde tilbudt, siger Anna Wangenheim til KNR.

Dagen før havde kommunen tilbudt vaccinationsstedet at hjælpe med at koordinere den forventede lange kø og sørge for, at folk holdt afstand.

Den hjælp havde vaccinationsstedet takket ja til.

- Jeg havde kun to valg. Enten kunne jeg stå fast på den principielle holdning i, at de ikke skal særbehandles, og at de må stille sig i kø ligesom alle andre.

- Men det var med risiko for, at hele køkulturen udenfor blev fuldstændig uoverskuelig og ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlig, siger Anna Wangenheim.

Hun valgte at lade borgmesteren og de tre embedsmænd blive vaccineret før de andre.

Bagefter har Anna Wangenheim opsagt sin stilling som vaccinekoordinator, da hun ifølge sig selv ikke vil stå model til at fortsætte i en stilling, hvor hun er vidne til, at visse kredse af samfundet mener sig mere berettiget end andre.

I et Facebook-opslag bekræfter borgmester Charlotte Ludvigsen episoden, hvor flere endte med at stå forgæves i kø, fordi der ikke var nok vacciner til alle.

- Undskyld, jeg har begået en fejl. Jeg kom foran i køen, og det vil jeg gerne undskylde for. Det var aldrig min mening at komme foran, og jeg vidste ikke, at der ikke var nok vacciner til alle, siger hun i Facebook-opslaget.

Ifølge borgmesteren var hun ikke klar over, at der var blevet brugt trusler for at komme foran i køen.

- Jeg fik først at vide, at der var blevet truet i starten af denne uge.

- Derfor håber jeg, at denne episode bygger på en misforståelse, og selvfølgelig er det vigtigt for os at hjælpe i coronatiden, og mens der er epidemi, siger Charlotte Ludvigsen til KNR.

Hun skriver i sit Facebook-opslag, at hun har lært af episoden.