Trump-kritisk bog er forudbestilt af hundredvis af danskere

"The Room Where it Happened" er tirsdag udkommet, selv om den amerikanske præsident, Donald Trump, har forsøgt at få standset bogen.

Allerede forud for udgivelsen er der blevet offentliggjort lange uddrag af bogen, som indeholder en voldsom kritik af Trump og har fået stor medieomtale.

Og det kan mærkes på det danske bogmarked, oplyser Lærke Jürs, der er pressemedarbejder hos Saxo.

Siden den 17. juni, hvor det kom frem, at Trump forsøgte at stoppe udgivelsen af bogen, har den været den mest søgte titel på saxo.com.

Hundredvis af danskere har forudbestilt bogen forud for udgivelsen tirsdag. Og på udgivelsesdagen ligger bogen nummer et på Saxos bestsellerliste.

Det er ifølge Lærke Jürs "ret exceptionelt for den type titel", at den formår at udkonkurrere de store danske titler.

- Vi har ikke kørt direkte kampagne for den på saxo.com, så det er organisk salg, som uden tvivl skyldes den massive omtale, som bogen har fået før sin udgivelse i dag, siger Lærke Jürs.

Saxo vil dog ikke oplyse de præcise salgstal.

- Men jeg kan oplyse, at vi hos saxo.com har haft et markant større forsalg, end vi for eksempel havde på "Fire and Fury", siger Lærke Jürs.

"Fire and Fury: Inside the Trump White House" af den amerikanske journalist Michael Wolff, som også var stærkt kritisk over for Trump, blev forudbestilt af over 200 danskere forud for udgivelsen i 2018.

John Boltons kritik af Trump i "The Room Where it Happened" lyder blandt andet, at Trump er uegnet til at være præsident.

I bogen beskrives møder i Det Hvide Hus som verbale slagsmål, og Bolton skriver, at præsidenten jævnligt latterliggøres af selv loyale støtter.

Bolton var national sikkerhedsrådgiver for USA's præsident, Donald Trump, i halvandet år frem til sidste efterår.