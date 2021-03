Truede danske dagsommerfugle

* Den kritisk truede sortplettet bredpande findes således kun i Søholt Storskov på Lolland.

* 37 arter af dagsommerfugle er rødlistede. De er enten truede eller særligt sårbare.

* På Naturstyrelsens arealer er det allerede forbudt at indfange rødlistede dagsommerfugle.

* Apollo-sommerfuglen, som to danskere i 2020 blev idømt bøder for at indsamle, er en af de store dagsommerfugle med et vingespænd på 6-8,5 centimeter.

* Den kan yderst sjældent ses som strejfer i Danmark, men yngler ikke her i landet.

* Arten er fredet i mange europæiske lande og opført på FN's liste over truede arter (Cites).

* Samlere vil på nettet angiveligt betale op mod 1000 kroner for en Apollo-sommerfugl.

Kilde: Naturstyrelsen, Institut for Bioscience (Aarhus Universitet), TV2, NTB.