Tropiske tilstande varer ved: Varmerekord står for fald

Højtrykkene har bidt sat fast over Danmark, og allerede på denne sommers anden dag vil der efter alt at dømme blive sat ny varmerekord for 2018.

- Det er efterhånden svært at finde nyt at sige. Så snart et højtryk forsvinder, så bliver der bygget et nyt op. Derfor byder de kommende dage igen på masser af solskin, meget høje temperaturer og ingen nedbør, siger Anja Bodholdt, vagthavende meteorolog ved DMI.