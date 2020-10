Tronskifte lurer uden oplagt arvefølge i Enhedslisten

Enhedslisten står efter sit årsmøde over for snart at skulle finde en ny politisk ordfører. Den person, der efter Pernille Skipper skal tegne partiet i medierne, vinde vælgernes gunst og dyste mod andre partiledere på tv.

Da Pernille Skipper i 2016 overtog efter Johanne Schmidt-Nielsen havde hun længe været den åbenlyse tronfølger. Sådan er det langt fra nu, og det kan blive et problem for partiet, vurderer flere kommentatorer.

- Enhedslisten står uden en klar nummer to.

- Der er ikke nogen, der har den samme erfaring eller det samme niveau i politiske debatter, som hun har. Så partiet kommer til at stå med et anderledes, akut problem denne gang, siger politiske kommentator på Altinget, Erik Holstein.

Valget skal træffes relativt hurtigt. En ny politisk ordfører skal have tid til at blive kørt ind, lære positionen at kende og opbygge sit navn i offentligheden inden et valg.

Pernille Skipper selv ville lørdag kun sige, at hun "lover at blive året ud".

Den klare forventning er, at partiet ikke længe inde i det nye år vil lave rokaden. Det er folketingsgruppen alene, der træffer beslutningen. Og det er med al sandsynlighed også i den gruppe, kandidaten skal findes.

Både Erik Holstein og politisk kommentator Hans Engell mener, at der er to til tre reelle kandidater til posten. Og at rets- og udlændingeordfører Rosa Lund er favorit.

- Hun har flere gange vist sig driftsikker og har efterhånden fået mange års politisk erfaring. Det vil være det klassiske valg med en stærk forankring i gruppen, det sociale område, menneskerettigheder og så videre, siger Hans Engell, mens Erik Holstein siger:

- Rosa Lund er formentlig favorit. Hun har stor opbakning i baglandet, men appellerer ikke så bredt som en Johanne Schmidt-Nielsen gjorde.

- Og der er nogle i baglandet, der mener, at hun mangler en del for at kunne gøre sig gældende på øverste hylde og frygter, at hun vil blive kørt over i en partilederdebat.

Hans Engell vurderer dog, at Rosa Lund vil kunne vokse med opgaven, hvis hun bliver valgt ind. Og at de andre partier i rød blok skal passe på med ikke at "gnide sig i hænderne" over udsigten til hende som politisk ordfører.

- Jeg vil bare minde om, at man sagde om Pernille Skipper, at hun virkede for akademisk, for sur, for indelukket og at hun nok hellere skulle bliver underdirektør i Djøf, siger han.

Ud over Rosa Lund nævner kommentatorerne klimaordfører Mai Villadsen som en del af det absolutte opløb til posten som politisk ordfører.

- Der er en del, der har store forventninger til hende og mener, at hun har et stort potentiale. Og hun har også brændt godt igennem på klimadagsordenen, siger Erik Holstein.

Hans Engell mener, at Mai Villadsen vil være et mere risikabelt valg, da hun ikke har Rosa Lunds erfaring. Han medgiver dog, at hun har gjort det godt.

Andre bud er beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez eller finansordfører Runde Lund.

En ting er dog sikkert. Med en fast udløbsdato på Pernille Skippers tid som politisk ordfører skal der rokeres relativt hurtigt.

- Det øjeblik, Skipper ved, at hun ikke kan fortsætte, så går dampen af hende. I politik, der sidder du enten på tronen, eller også gør du ikke, siger Hans Engell.

Rosa Lund, Mai Villadsen og Victoria Velasquez har ingen kommentarer til, om de er kandidater til posten.