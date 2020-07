Trofast skærmtrold var markant fodboldstemme

George Dukes legendariske kendingsmelodi "Reach out", som åbnede programmet Tipslørdag, var tegn på, at eftermiddagens engelske ligakamp snart skulle begynde.

Tommy Troelsen, der fylder 80 år fredag den 10. juli, tonede frem på skærmen og talte sig i sit virke som tv-vært ind i fodboldbevidstheden hos danskerne.

Gennem årene var manden med det sorte - senere mere sølvgrå - og altid perfekt satte hår i centrum som fodboldspiller og -træner, ekspertkommentator og tv-vært.

Den læreruddannede Tommy Troelsen var kendt for saglige og kontante fodboldanalyser.

Altid med humor, kvikke bemærkninger og en stemme med jysk dialekt, som alle kunne genkende, når de havde hørt den én gang.

Nogle husker ham fra det danske fodboldlandsholds gyldne år i midten af 1980'erne.

Andre husker Tommy Troelsen længere tilbage fra OL i Rom i 1960, da den dengang 20-årige spiller var med til at sikre det danske fodboldlandshold sølv.

På det tidspunkt havde han allerede slået sit navn fast i Vejle Boldklub, hvor han fik debut på førsteholdet som 17-årig i 1957.

Året efter blev han den yngste deltager i en dansk pokalfinale, da han var med i sejren over KB og som 18-årig vandt DM-guld med Vejle. I 257 kampe for Vejle blev Tommy Troelsen noteret for 130 mål.

Tommy Troelsen startede med at spille fodbold som syvårig i Nykøbing Mors IF i 1947, men fire år senere flyttede forældrene til Vejle, og derfra tog karrieren for alvor fart.

På A-landsholdet opnåede han 16 kampe og scorede fem mål inden sit tidlige fodboldstop i en alder af 28 år.

Efter karrierestoppet valgte Tommy Troelsen at gå trænervejen, hvor han fra 1975 og tre år frem var ansat som U21-landstræner. Her fik han glæde af spillere som Preben Elkjær, Søren Lerby og Frank Arnesen.

Efter jobbet på sidelinjen blev Tommy Troelsen kontaktet af DR, som ønskede at bruge ham som tv-vært - et job, der skulle definere hans karriere uden for grønsværen.

Han blev Danmarks første medkommentator til en fodboldkamp ved siden af legenden Svend Gehrs. Det samarbejde blev en dundrende succes.

Derfor valgte DR i 1986 at fastansætte Troelsen, og gennem de følgende 13 år blev han synonym med fodbold i tv om lørdagen som vært på programmerne Sportslørdag og Tipslørdag.

I 1999 skiftede Tommy Troelsen fra DR til DK4, hvor han blev vært på programmerne Sportsquiz og Tommy's Corner, inden han gik på pension i 2005.

Siden er Tommy Troelsen loyalt mødt op på stadion for at se Vejle spille fodbold, og i disse uger er det ekstra spændende, da klubben er tæt på at rykke op i den bedste danske fodboldrække.