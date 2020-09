Trods uenighed i gruppen støtter DF forbud mod omskæring

- Det har presset sig så meget på, at vi har taget mødet i dag. Og det har gjort, at vi nu melder ud, at Dansk Folkeparti går ind for en mindstealder på 18 år ved drengeomskæring, siger partiets sundhedsordfører, Liselott Blixt.

På et gruppemøde har Dansk Folkepartis folketingsgruppe besluttet, at partiet er imod omskæring af drengebørn under 18 år.

Debatten om rituel omskæring af drenge er blusset op i de seneste uger.

Det er særligt, efter at flere lægefaglige organisationer løbende har trukket sig fra en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en ny vejledning for ikkemedicinsk omskæring.

Der er dog fortsat flere partier, som ikke klart har forholdt sig til et muligt forbud. Blandt andet tøver regeringspartiet Socialdemokratiet og Venstre.

Fra SF, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Alternativet og Liberal Alliance har det lydt, at de går ind for et forbud.

Selv om Dansk Folkeparti nu også melder klart ud, er der ikke fuldkommen enighed i gruppen.

Derfor har tre af de 17 folketingsmedlemmer fået lov at stemme, hvad de vil. Det er næstformand Morten Messerschmidt, tidligere næstformand Søren Espersen og Marie Krarup.

- Her har vi lavet en aftale om, at der er tre - som af specielle årsager, de selv kan forklare - vil stemme anderledes end gruppen. Men Dansk Folkepartis udmelding er, at vi nu er imod omskæring af drenge under 18 år.

Liselott Blixt vil give de tre medlemmer lov til selv at fortælle om deres syn på omskæring. Men hun siger:

- Jeg ser det som sundhedsordfører som forkert at skære i raske børn, mens andre ser det som en sag for familien, hvor de har en anden tilgang.

Morten Messerschmidt fortæller til Kristeligt Dagblad, at han ønsker at forsvare jødernes ret til at fastholde en gammel tradition.

- Jeg kan forstå argumenterne på begge sider, men jeg mener nok, at det her mere er et familiepolitisk anliggende end et sundhedspolitisk, siger han til avisen.

- Derfor er jeg bekymret for det overgreb mod familien, som det jo vil være, især i forhold til jøderne, hvis man siger, at denne tradition, som går mange tusinde år tilbage, ikke længere kan praktiseres.

Det er den tidligere minister og nuværende medstifter af partiet Fremad Simon Emil Ammitzbøll-Bille, som har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget om et forbud mod omskæringer.