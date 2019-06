Trods pause fortsætter regeringsforhandlinger i kulissen

Regeringsforhandlingerne mellem Socialdemokratiet og de tre mulige støttepartier De Radikale, Enhedslisten og SF holder pause mandag. Det betyder dog bare, at arbejdet med at danne en ny regering fortsætter i kulissen.

Det vurderer Henrik Kjerrumgaard, som er chefrådgiver i kommunikationsbureauet White Cloud, men som har erfaring fra regeringsforhandlingerne i 2011.

Her sad han med som rådgiver for tidligere politisk leder for De Radikale Margrethe Vestager.

- Fordi de ikke sidder nede i lokalet, betyder det ikke, at de ikke forhandler. Sommetider kan man godt tage en pause en aften eksempelvis, men partierne har en interesse i at blive færdige hurtigt, siger Henrik Kjerrumgaard.

- Det er højtryksforhandlinger, og de her stakkels mennesker, som er gået igennem en meget lang valgkamp, et EP-valg og et folketingsvalg, arbejder lige så meget nu, som de gjorde i valgkampen.

Ifølge den tidligere rådgiver vil partierne formentlig være i kontakt med hinanden telefonisk. De vil gennemgå udkommet af de foreløbige forhandlinger og overveje, hvad de skal komme tilbage med til næste møde.

Socialdemokratiet oplyser ikke, hvad pausen skyldes, eller hvornår forhandlingerne genoptages.

Partierne har signaleret, at de har god tid til forhandlingerne. Blandt andet siger Socialdemokratiets formand og kongelig undersøger, Mette Frederiksen, at hun ikke har lagt nogen sommerferieplaner.

- Hvis Mette (Frederiksen, red.) havde sagt, at hun ville nå at danne en regering inden folketingets samling i slutningen af ugen, så havde hun lagt et unødigt pres på sig selv, siger Kjerrumgaard.