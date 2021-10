Trods nedlukning skal minkavlere betale til barselsfond

Selv om minkerhvervet er lukket i Danmark, modtager minkavlerne opkrævning på 1225 kroner til en barselsfond for selvstændige erhvervsdrivende.

Det skriver Avisen Danmark.

- Jeg er vred på minkavlernes vegne. Det er dårligt arbejde. Det er det samme med miljøtilsynene, som fortsætter. Det er som om, de ikke har opdaget, at minkerhvervet er lukket ned, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere til avisen.

- Mange minkavlere føler sig i forvejen dårligt behandlet. Selv om det her er en lille ting økonomisk, kommer den oveni en masse andre ting, og gør det endnu værre.

Tage Pedersen opfordrer regeringen til at trække opkrævningen tilbage.

Minkavlerne modtager opkrævningen, fordi de stadig har et CVR-nummer. Det er de nødt til, indtil erstatningerne er udbetalt, men det kan tage op til fire år.

Erhvervet blev lukket ned af frygt for en minkmutation, der potentielt kunne svække coronavacciners virkning.

Lige nu kører en granskningskommission om forløbet, da det viste sig, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink, da beslutningen først blev meddelt.

En politisk aftale har tildelt minkavlerne og følgeerhvervene knap 20 milliarder i erstatning for lukningen af erhvervet.

Hver avler skal have vurderet deres sag i en taksationskommission for at komme frem til, hvor meget de skal have i erstatning.

Derfor går minkavlerne stadigvæk og vedligeholder de tomme minkfarmer, indtil taksationskommissionen har været forbi, skriver Avisen Danmark.

Samtidig har flere af avlerne oplevet miljøtilsyn, selv om deres farme er tomme.

Barselsfonden blev aftalt af regeringen og dens støttepartier i august 2020. Dermed kan selvstændige ud over barselsdagpenge for kompensation fra den nye ordning, som de selv betaler til, når de skal på barsel.

De 1225 kroner gælder for kalenderåret 2021.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, siger til Avisen Danmark, at "beskæftigelsesministeren bør se at lave en undtagelse hurtigt muligt" for minkavlerne.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ønsker ikke at udtale sig til avisen.