Trods måneders tovtrækkeri træder seniorpension i kraft fra nytår

Aftalepartierne har nemlig accepteret, at kommunerne midlertidigt får opgaven med at håndtere, hvem der skal have seniorpension.

Det er dog kun en midlertidig ordning, indtil opgaven overgår til ATP, der skal bruge op mod et år på at blive klar.

Striden har handlet om, hvem der skulle stå for at tildele ydelsen, når ATP ikke kunne nå at blive klar.

- Fordi vi nu er enige om, at det er en statslig myndighed, der skal afgøre sagerne på sigt, så er vi klar til - i en overgangsperiode - at lade de første sager afgøre hos kommunerne, siger Morten Østergaard.

Det er De Radikale samt Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance, der blev enige om en ny ordning under den tidligere regering.

Siden har regeringen tilsluttet sig aftalen.

Den går ud på, at personer, der opfylder en række særlige krav, kan forlade arbejdsmarkedet seks år før tid og få en seniorpension, indtil de når pensionsalderen.

To af kravene er, at man har været på arbejdsmarkedet i 20-25 år og har en arbejdsevne på højest 15 timer om ugen.

Både Venstre og Dansk Folkeparti er godt tilfreds.

Kommunerne har kun kort tid til at forberede sig på den nye ordning, selv hvis lovarbejdet hastes gennem Folketinget.

Det har hele tiden været meningen, at ordningen skulle træde i kraft 1. januar, men tovtrækkeriet mellem regeringen og aftalepartierne såede tvivl om, hvorvidt tidsplanen ville holde.

- Der er ikke nogen anden myndighed ud over kommunerne til at tildele seniorpension 1. januar. Forligspartierne har sagt klokkeklart, at det ikke skal være kommunerne, ergo kan det ikke nå at træde i kraft 1. januar, har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sagt.

Hvis man får afslag på seniorpension af kommunen, er det ifølge partierne meningen, at man kan få prøve sin sag hos den statslige myndighed.