Trods kritik har ny radikal leder baglandet med sig

- Vi har fået en ny, god og stærk gruppeformand, og jeg ser frem til samarbejdet og til at komme videre med de vigtige sager, vi står over for, siger han.

Partiets nyslåede politiske leder afviste torsdag, at hun havde forsøgt at kvæle sagen om den nu tidligere partileder Morten Østergaard, der havde lagt en hånd på partifællen Lotte Rods lår for en halv snes år siden.

Et unavngivet folketingsmedlem fra De Radikale, der onsdag sad med til gruppemødet, hvor Morten Østergaard endte med at trække sig, kaldte over for Ekstra Bladet Sofie Carsten Nielsen "en del af løgnen", fordi hun som en af de første blev informeret om, at krænkelsessagen drejede sig om Morten Østergaard.

Spørgsmål: Hvordan er det logisk og fair, at en politisk leder går af på grund af håndteringen af en sag, som den nu nye politiske leder selv har været med til at håndtere?

- Jeg noterer mig, at Morten har trukket sig, fordi han ikke længere kan bede om gruppens tillid, og derfor har vi fået en ny gruppeformand, som jeg har stor tillid til, siger Svend Thorhauge.