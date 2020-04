Trods corona-udskydelse: Minister vil nå pensionsaftale til 2021

Det var et af Socialdemokratiets store valgløfter forud for valget i juni sidste år.

På grund af coronaepidemien har S-regeringen valgt at udskyde 39 lovforslag, der ellers skulle være behandlet inden sommerferien. Blandt lovforslagene er den differentierede pension.

Trods udskydelsen vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) dog forsat gå efter at indgå en aftale, der kan træde i kraft fra 1. januar 2021.

- Lige nu handler alt om nationens fælles kamp mod coronaen. Det har taget alle kræfterne i regeringen. Derfor har vi i dag meddelt Folketinget, at vi må drosle ned på nogle af lovforslagene inden sommerferien.

- Det ændrer dog ikke på, at det fortsat er regeringens mål at indgå en aftale om tidlig pension, så den kan træde i kraft fra 2021, siger Peter Hummelgaard.

Spørgsmål: I har foretaget en prioritering af, hvilke lovforslag I gerne vil have gennemført. Hvorfor har I ikke prioriteret Arne og tidlig tilbagetrækning?

- Det er ikke fordi, at vi ikke prioriterer Arne og tidlig tilbagetrækning. Det er fordi, vi først skal fremlægge et politisk forslag, som der så også skal være god tid til forhandlinger omkring. Derefter skal der være tid til at lave et lovforslag, der kan behandles i Folketingssalen. Det må vi erkende, bliver svært at nå på denne side af sommerferien, siger Peter Hummelgaard.

Spørgsmål: I talte utroligt meget om tidlig tilbagetrækning i valgkampen. Er det ikke et nederlag for regeringen, at I nu må udskyde?

- Nej overhovedet ikke, for det kommer til at ske. Vi har arbejdet grundigt på en model for tidlig pension, som jeg glæder mig til at præsentere, siger Peter Hummelgaard.

Det kan dog blive vanskeligt at samle flertal for regeringen. De Radikale vil ikke lægge stemmer til en aftale. Dermed skal regeringen have et parti fra blå blok med. Det vil formentlig kun være Dansk Folkeparti, der måske vil gå med i en aftale.

I lyset af coronakrisen er DF-formand Kristian Thulesen Dahl dog skeptisk over for regeringens finansiering af den nye ret til tidlig pension.

- Det er ikke kun at finde en model for en tidligere pensionsalder for nogen, det er også at finde pengene til det. Her havde regeringen lagt op til en ny bankskat. Men lige nu sidder vi og kigger på, hvordan vi lemper kravene til bankerne.

- Så det vil være paradoksalt nu at indføre en ny bankskat. Det hænger ikke sammen, sagde Kristian Thulesen Dahl i forbindelse med hjælpepakkerne til erhvervslivet under coronakrisen.

Peter Hummelgaard forventer dog, at Dansk Folkeparti vil være klar til forhandlinger:

- Vi går ind i en periode med flere ledige. Så kan det give god mening, at ældre får mulighed for at trække sig tilbage på en ordentlig måde, så de stadig kan lege med deres børnebørn. Så bliver der samtidig plads til de unge på arbejdsmarkedet, siger han.