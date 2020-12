Regeringen har aflyst over 40.000 prøver mellem 21. december og 31. januar. Hf-elever kan blive indkaldt til evalueringssamtaler for at få en årskarakter. (Arkivfoto)

Trods aflyste prøver kan hf-elever komme til mini-eksamen

Hf-elever kan blive indkaldt til en såkaldt evalueringssamtale, efter at prøver er blevet aflyst.

Tusindvis af hf-elever landet over fik fredag eftermiddag at vide, at deres prøver var blevet aflyst på grund af coronasituationen.

I stedet vil de få standpunktskarakterer på eksamensbeviset.

Men i modsætning til eksempelvis gymnasieelever får hf-elever ikke normalt standpunktskarakterer. I stedet går de til eksamen i alle fag.

Undervisere på hf-institutioner skal derfor med kort varsel evaluere deres elevers indsats og faglighed.

Hvis det bliver vanskeligt - for eksempel på grund af manglende fremmøde - kan læreren afholde en evalueringssamtale med sin elev.

Eleven har dog umiddelbart ikke selv krav på at demonstrere sin faglighed og blive evalueret under en samtale med sin lærer.

Det er nemlig op til underviseren at vurdere, om en samtale er nødvendig, fremgår det af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Selv om samtalen bruges i led til at vurdere elevens faglighed, understreger ministeriet i sin vejledning, at samtalen ikke er en erstatning for en eksamen.

Det skriver dog, at samtalen kan tage udgangspunkt i et afviklet forløb, hvor der drøftes faglige problemstillinger ud fra kendt stof, og i et mere specifikt tekststykke, forsøg, øvelse eller lignende.

Desuden skriver ministeriet, at samtalen eventuelt kan indledes med en fem minutters præsentation fra elevens side.

Samtalen vil indgå i en helhedsvurdering af elevens indsats og faglighed, der vil resultere i en årskarakter, hedder det.

Regeringen aflyste fredag prøver i folkeskolen og gymnasier fra 21. december til 31. januar. Det skyldes den seneste spredning af coronavirus.

Aflysningen gælder også visse prøver på erhvervsuddannelserne og vil påvirke over 40.000 planlagte prøver.

Meldingen kommer, efter at der fredag for tredje dag i træk blev sat ny smitterekord - 4508 personer blev fredag bekræftet smittede med coronavirus.