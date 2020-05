Tricktyve havde masker for munden og ville spritte af

En ældre mand i Hellerup anede ikke uråd, da to kvinder med masker for munden og iført hvide kitler troppede op og sagde, at de skulle spritte hans hjem af.

Kvinderne fortalte den 82-årige, at de kom fra kommunen. Ikke bare afspritning var nødvendig. Også hans kontanter skulle sprayes, oplyser Nordsjællands Politi om hændelsen.