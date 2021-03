Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver på Twitter, at det tredje tilfælde af P1-varianten af coronavirus er fundet i Danmark.

Tredje smittetilfælde af brasiliansk corona-variant fundet

Der er fundet et tredje tilfælde af den brasilianske coronavariant P1 i Danmark, skriver sundhedsministeren.

Der er i Danmark fundet endnu et smittetilfælde af coronavarianten P1 - kendt som den brasilianske variant.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Det er samme smittekæde som de to andre, og alle tre kan spores til rejseaktivitet og har været isoleret siden hjemkomst. Vi fortsætter med hurtig inddæmning af udenlandske mutationer, skriver han.

Det første tilfælde af den brasilianske variant blev fundet 4. marts og det andet blev fundet tre dage senere.

Den brasilianske variant vurderes at være mere smitsom end de gængse varianter af virusset, ligesom det også er tilfældet med den britiske og sydafrikanske variant.

Derudover er der mistanke om, at man kan blive smittet med varianten, selv om man tidligere har været smittet med en anden type af coronavirus.

Varianten blev konstateret første gang i januar i byen Manaus i Brasilien og hos japanere, der havde været i Brasilien.

Netop Manaus har været ramt af en kraftig anden bølge af smitte i starten af året, selv om mange indbyggere tidligere havde været smittet.

Samtidig er der mistanke om, at vacciner muligvis ikke er helt så effektive mod denne variant.

Der er et stort fokus på varianter af covid-19, da de kan have markant andre egenskaber end den originale. Den meget omtalt britiske variant B117 er eksempelvis mere smitsom end den originale.

Og som det blev italesat, da regeringen valgte at lade alle mink Danmark slå ned i november, er den helt store frygt, at nogle mutationer ikke er dækket af de vacciner, der er ved at blive udrullet.

- Hele verdens kamp mod coronavirus, som ellers har varet længe nok, er blevet sendt ud i forlænget spilletid på grund af de her muterede varianter, skrev Magnus Heunicke tidligere i marts på Facebook.