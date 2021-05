Tredje mand sigtet for grov vold mod 20-årig nægter skyld

Det siger manden via sin forsvarer i et grundlovsforhør ved Retten i Horsens torsdag, skriver Vejle Amts Folkeblad på sin hjemmeside.

En 21-årig mand nægter sig skyldig i at have deltaget i grov vold og frihedsberøvelse af en 20-årig mand i Horsens tirsdag eftermiddag.

Den 20-årige mand er efter overfaldet blevet erklæret klinisk død. Det betyder, at han ikke er afgået ved døden i straffelovens forstand - hans hjerte slår endnu - men hans tilstand er kritisk.

To andre mænd er allerede varetægtsfængslet i sagen, mens politiet leder efter en fjerde mistænkt.

Den 20-årige mand blev ifølge politiet overfaldet i Sølvgade i Horsens. Her blev han smidt ind i bagagerummet på en BMW, hvor han blev udsat for grov vold. Bilen forulykkede senere på Nørretorv i byen.

Alle tre mænd, der er anholdt i sagen, er fra Vejle. En 21-årig og en 29-årig blev varetægtsfængslet onsdag for det grove overfald.

En 28-årig kvinde blev også anholdt. Ifølge politiet sad hun bag rattet i en bil, som samlede de sigtede op efter uheldet på torvet. Hun blev løsladt onsdag efter et grundlovsforhør.

Både onsdagens og torsdagens grundlovsforhør foregår bag lukkede døre. Det betyder, at kun sigtelsen er kendt for offentligheden.

De sigtede mænds udlægninger, hvis de har valgt at forklare sig i retten, er derfor ikke oplyst. Det er heller ikke beviser, som politiet mener at have imod dem.

Ud over de tre mænd, som nu er i politiets varetægt, deltog også en 24-årig mand ifølge politiet i overfaldet. Han er nu eftersøgt.