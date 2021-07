Tredje led til Delta-variant undgår isolation

- Vi har besluttet at droppe anbefalingen om isolation for nære kontakter i tredje led. Vi fastholder dog, at de fortsat skal testes på fjerde og sjette dagen, hvis de er uvaccinerede, siger direktør Anette Lykke Petri til avisen.

Strategien har været kritiseret fra flere sider, herunder erhvervslivet, for at sende rigtig mange mennesker i isolation.

I sidste uge kom det frem, at 8803 personer og deres nære kontakter var blevet bedt om at gå i isolation på grund af tilknytning til 393 smittede med Delta-varianten.

Anette Lykke Petri siger til Berlingske, at hun godt forstår kritikken, men at strategien skal ses i lyset af bekymring for varianten.

Styrelsen har siden marts i år anbefalet isolation og test af nære kontakters nære kontakter ved alle varianter, som gav ekstra grund til bekymring.

Det har haft en effekt, fortæller Anette Lykke Petri til Berlingske. Smittekæderne har været korte, og det er lykkedes at holde Delta-varianten i skak i marts, april og maj.

Dermed har flere kunnet nå at blive vaccineret mod coronavirus.

Men isolationskravet ændres nu fra mandag, fordi smitten med Delta-varianten er blevet den dominerende variant.

I begyndelsen af juni blev den kun fundet i én procent af alle sekventerede prøver, siger Anette Lykke Petri.

Ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut udgør den nu 62,3 procent af de positive tilfælde.

Kontakter i andet led skal fortsat i isolation.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, går vi fra en strategi om at inddæmme til at forsøge af afbøde varianten.

- Det giver ikke længere mening så intensivt at forsøge at inddæmme Delta-varianten, når det nu er den dominerende variant allerede.

- Men inden nogle begynder at glæde sig over, at det bliver mindre samfundsindgribende, så skal man være klar over, at det er en erkendelse af et nederlag. At vi ikke kan holde den længere, siger han.

Når der nu lempes på karantænereglerne, vil prisen ifølge speciallæge Christian Wejse fra Aarhus Universitetshospital være en stigning i antallet af smittede.

- Det vil have en pris, for det har været en effektiv strategi til at inddæmme smittespredningen.

- Så jeg tror, vi skal forvente, at det vil have en vis effekt på smittetallene, men ikke noget, der ikke kan håndteres, siger Christian Wejse.

Han peger på, at udrulningen af vacciner skrider frem. Dermed mindskes det antal personer, der er i risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19.

58,2 procent af danskerne har fået mindst ét vaccinestik, mens 35,6 procent har fået begge stik og er færdigvaccineret.

I erhvervslivet er der glæde over de ændrede retningslinjer.

- Vi har eksempler fra fødevareindustrien, hvor virksomheder har måttet lukke ned. Derfor har vi rejst det som et problem, og det er positivt, at myndighederne har lyttet, siger politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannikke Kiær.