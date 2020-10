Tre unge tiltalt for overfald på betjente under Stram Kurs-demo

Politiet var til stede under hele demonstrationen, hvor de var mødt talstærkt op for at undgå sammenstød mellem partiet og de fremmødte den 16. maj.

Betjentene blev især mødt med skyts som sten, fyrværkeri og flaskebomber.

Urolighederne affødte flere anholdelser, og blandt disse var anholdelsen af tre personer på henholdsvis 20, 16 og 15 år, der er tiltalt for at deltage i og tilskynde kast af genstande.

Onsdag starter retssagen mod de tre i Retten i Næstved.

Alle tre moddemonstranter er også tiltalt for at have overfaldet politibetjente, der blandt andet var mødt op for at beskytte partiets formand Rasmus Paludan.

Ifølge anklageskriftet blev betjente ramt af sten på hjelmen og låret, hvilket de to yngste er tiltalt for at have kastet.

Stram Kurs-demonstrationer har som et fast element en afbrænding af Koranen, og derfor er det langt fra første gang, at en sådan demonstration møder modstand.

Senest fik Stram Kurs' koranafbrænding demonstranter i Malmø til at reagere ved at ødelægge busstoppesteder og reklamesøjler samt ved at udøve vold mod betjente ved boligkvarteret Rosengården i Malmø.

Rasmus Paludan skulle have deltaget, men han blev stoppet ved den dansk-svenske grænse, hvorefter svensk politi gav ham to års indrejseforbud.

Det skyldtes, at de svenske myndigheder vurderede, at der er en risiko for, at han begår kriminalitet.

Under en anden Stram Kurs-demonstration i Gellerupparken i Aarhus den 5. juni truede en moddemonstrant partimedlemmerne med en kniv.

Det endte med, at politiet skød personen i benet og sigtede ham for drabsforsøg.

Der er afsat to dage til retssagen mod den 20-årige mand og de to drenge på 15 og 16 år. Dommen forventes at falde torsdag.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om udvisning af den ældste.