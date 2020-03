Artiklen: Tre unge mænd anholdt for voldtægt ved privatfest

Tre unge mænd anholdt for voldtægt ved privatfest

En kvinde blev ifølge anmeldelse voldtaget under en fest i Værløse natten til lørdag. Tre mænd er anholdt.

Nordsjællands Politi har anholdt tre mænd, som mistænkes for at have voldtaget en kvinde i 20'erne natten til lørdag.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge anmeldelsen blev kvinden voldtaget ved en privatfest i Værløse. De anholdte er - ligesom offeret - i 20'erne.

Politiet fortæller til Ekstra Bladet, at det formodede overgreb blev optaget på video. Videoen er beslaglagt af politiet.

Over for Ritzau bekræfter efterforskningsleder Henrik Sejer sagen.

Han fortæller, at alle tre er sigtet for voldtægt. Men han ved endnu ikke, hvordan de forholder sig til sigtelserne.

- Vi har ikke afhørt dem endnu, så vi ved ikke, om de erkender eller nægter sig skyldige, siger Henrik Sejer til Ritzau søndag formiddag.

De anholdte kommer fra Værløse-egnen.

- Vi ledte efter dem lørdag aften, fandt frem til dem og kunne så anholde dem natten til søndag. De er herefter blevet undersøgt retsmedicinsk. Det er offeret også, fortæller efterforskningslederen.

Mændene bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød søndag.

Her vil anklagemyndigheden begære dem varetægtsfængslet. En dommer skal i den forbindelse tage stilling til, om der er begrundet mistanke mod de sigtede - og om der er grundlag for at fængsle dem.