Tre ugers feriepenge bliver udbetalt senest til oktober

- Danskerne kan være trygge ved, at pengene kommer. Så hvis man i sommerperioden vil bruge penge på is, tøj eller ting til hjemmet, så kan man gøre det i vished om, at pengene kommer til oktober, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) efter nattens forhandlinger. (Arkivfoto.)

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix