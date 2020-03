Tre ud af ti droppede metroen onsdag morgen

Efter opfordring fra regeringen og myndighederne var der en del, der havde valgt at undgå at tage Københavns metro onsdag morgen.

- Vi kan konstatere, at vi her til morgen har haft cirka en tredjedel færre passagerer, end vi normalt har i morgenmyldretidstrafikken, siger Metroselskabets direktør, Henrik Plougmann Olsen i en pressemeddelelse.

- Det kan tyde på, at mange har lyttet til anbefalingerne om at forsøge at tilrettelægge deres rejse, så de undgår myldretiden - så mange tak til passagererne for at hjælpe.

Onsdag morgen var der cirka 38.000 passagerer i metroen mellem klokken syv og klokken ni. Det er helt præcist 30 procent mindre end normalt.

Metroselskabet siger, at det har øget antallet af tog på skinnerne - så der køres med maksimum kapacitet mellem klokken seks og klokken 20. Samtidig er der skruet op for rengøringen.