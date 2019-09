Tre tyske elefanter på vej til København

De tre tykhudede kæmper er alle i familie og består af mormor og mor og barnebarn, som er en hanelefant på to år. Grunden til den lange rejse for de tre tyske elefanter, er at flokken på nuværende tidspunkt er for lille, når det kommer til avl.

- Kun to af de hunner, vi har nu, ved vi med sikkerhed er i stand til at føde sunde og levedygtige unger. Med de to nye hunner får vi tilføjet to hunelefanter, der tidligere har født og opfostret unger, fortæller Jacob Munkholm Hoeck, presse- og kommunikationsansvarlig hos Københavns Zoo, til TV 2 Lorry.

Når de tre nye elefanter ankommer til Zoologisk Have i København, vil de først blive isoleret, hvor dyrelæger vil tage prøver for at sikre, at de er sunde og raske. Den gamle flok, vil straks kunne lugte de nye elefanter og vil med lyde forsøge at kommunikere med de nye beboere.

- Den nye flok får lov at gå i anlægget alene til at starte med, hvorefter flokken introduceres for hinanden. Først igennem tremmer, dernæst i anlægget, siger Jacob Munkholm Hoeck til TV 2 Lorry. Hanelefanten, som i øvrigt hedder, Jung Bul Kne, bliver først introduceret til andre senere.

Den ældste tyske hunelefant, som er født i 1980, har før haft rollen som matriark og Københavns Zoo forventer, at hun derfor vil indtage samme rolle i sin nye flok. De nuværende hunelefanter har indtil nu haft svært ved at finde ud af, hvem som bestemmer.

- Vi forventer, at den gamle hun vil sætte sig på tronen og styre flokken, hvilket er meget vigtigt for en velfungerende elefantflok, afslutter Jacob Munkholm Hoeck, presse- og kommunikationsansvarlig hos Zoologisk have i København, til TV 2 Lorry.