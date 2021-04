Tre timers ventetid på lyntest i Billund Lufthavn

Der er ventetider på mange af landets lynteststeder. Det fremgår af lister fra lyntestudbyderne Falck og Copenhagen Medical tirsdag formiddag.

Værst står det til i Billund Lufthavn, hvor ventetiden hedder tre timer for at få en test i næsen, fremgår det af Falcks lister.

I Region Hovedstaden er der en ventetid på mere end en halv time ved 23 ud af 34 af Copenhagen Medicals teststeder.

I Region Sjælland er der mere end en times ventetid ved 21 ud af 70 teststeder.

I alt er der en ventetid på over en time ved 33 teststeder.

Køerne er opstået på dagen, hvor liberale erhverv som frisører og tatovører åbner. Her kræver det et coronapas at få adgang.

Og det kan mærkes, at genåbningen er en del af grunden til, at mange nu lader sig teste. Det oplyser Falck, som søndag testede omkring 100.000 personer landet over.

Normalt tester de omkring 50.000 på en dag.

Ved åbningen af de liberale erhverv er det blevet et krav, at kunder fremviser et coronapas.

Det betyder, at man enten skal have en negativ coronatest, have haft corona inden for de sidste 12 uger eller være coronavaccineret for at komme til frisøren eller en tur til tatovøren.

Hidtil har man skullet fremvise et coronapas ved indgang til udendørs kulturinstitutioner.

På Falcks lister over ventetider er der opgørelser over, hvornår ventetiden forventes at være kortest.

Det er forskelligt fra teststed til teststed, hvornår ventetiden er kortest, men mange steder, der har åbent hele dagen, er det mellem klokken 10 og 15, at det er hurtigst at komme igennem til en test.

Der kan ligeledes opstå ventetid på at komme igennem for at se sit testsvar på Sundhed.dk og appen MinSundhed.

Det oplyste direktøren for sundhedssitet, Morten Elbæk Petersen, tirsdag. Han henviser til, at man kan lette presset på systemet ved at downloade eller printe coronapasset.