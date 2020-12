Tre stjerner til Søren Kragh-Jacobsen-film fra anmelderne

Det er med blandede følelser, at anmelderne har forladt biografen, efter at have set Søren Kragh-Jacobsens første film i syv år, "Lille sommerfugl."

Filmen bliver rost for det fine skuespil af særligt Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster, der spiller et gammelt ægtepar.

Men manuskriptet har ifølge anmelderne mangler, som filmen lider under, og derfor når den ikke niveauet, som tidligere Søren Kragh-Jacobsen-film har haft.

I "Lille sommerfugl" holder det gamle ægtepar Ernst og Louise deres guldbryllup i et forsamlingshus på deres gård, men som aftenen skrider frem, vælter der flere og flere familiehemmeligheder frem.

Hos Politiken kalder anmelder Kim Skotte filmen for en slags folkeudgave af Thomas Vinterbergs "Festen". Han konstaterer, at "Lille sommerfugl" vil slå et slag for tolerance og integration.

- Men skulle det have været mere end et slag i luften, ville det nok have krævet, at de fremmedfjendske, der har inficeret det engang så rummelige danske forsamlingshus, blev skildret en smule mere nuanceret, skriver Kim Skotte og giver filmen tre stjerner.

Hos Jyllands-Posten, mener Katrine Sommer Boysen, at positionerne tegnes alt for hårdt op i "Lille Sommerfugl".

- Søren Kragh-Jacobsen, der ellers plejer at være garant for vedkommende humanisme, kører fast i de fordomme, filmen forsøger at udstille, og ender forudsigeligt tandløst uden den tiltænkte nuancering af de forskellige fronter, skriver hun.

Også hun kvitterer med tre stjerner og roser Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster.

Berlingske anmelder Thomas Brostrøm er hårdere i sin retorik og mener, at det racistiske tema i filmen virker, "som om det er klistret fast i manuskriptet med tape".

- Søren Kragh-Jacobsen har haft en imponerende filmkarriere fra 1978 til i dag og har givet os film som "Vil du se min smukke navle", "Drengene fra Sankt Petri" og "Mifunes sidste sang", og det skylder vi ham tak for.

- "Lille sommerfugl" er ikke meget mere end en parentes i det samlede værk, mener Thomas Brunstrøm.

Han giver ligeledes filmen tre ud af seks stjerner.