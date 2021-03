Vi har aldrig købt så meget ny elektronik som under coronakrisen. I alt brugte vi næsten 30 milliarder på det i 2020. Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra analysefirmaet GfK, der måler det faktiske salg i butikkerne. (Arkivfoto) Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Tre steder vi typisk er overforsikrede

Mange overforsikrer sig uden at vide det, og her kommer tre situationer, hvor det kan betale sig at dobbelttjekke sine eksisterende forsikringer.

27. marts 2021

Forestil dig dette: En sælger spørger, om du vil købe en forsikring med til din spritnye bærbare computer. Du kan ikke helt huske, hvordan vilkårene lyder i dine nuværende forsikringer, og derfor takker du ja. Men problemet er, at den nye computer højst sandsynligt allerede er dækket af din indboforsikring, og derfor betaler du nu dobbelt for at få den forsikret.

