Tre sigtet for ølsmugling i millionklassen

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har anholdt og sigtet tre personer for indsmugling af øl for millioner af kroner.

De tre har indført så mange øl fra Tyskland til Danmark, at politiet og Skatteforvaltningen vurderer, at der er sket en grov afgiftsunddragelse.

Carsten Høj Hansen, politikommissær ved UKA Øst, som er en specialenhed i Rødby Havn ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, oplyser, at politiet formoder, at de tre personer ville tjene penge på øllene.

- Det er vores opfattelse, at det er deres indtægt. Det er det, de lever af, siger han.

Politiet mener, at øllene fra Tyskland skulle sælges videre i Danmark.

En gruppe personer har i løbet af de seneste år købt øl ind i Tyskland hundredvis af gange.

De har købt øl i pallevis under dække af, at det var erhvervsmæssigt.

Politiet ved grænsen blev hjulpet på vej af, at de tre personer er kørt ofte over grænsen, og at der har været færre rejsende på grund af coronapandemien.

- Coronarestriktionerne har gjort, at det primært har været lastbiler, der har kørt igennem, og personbiler og mindre kassebiler er blevet mere synlige, siger Carsten Høj Hansen.

Skatteforvaltningen vurderer, at de tre efter hundredvis af handler syd for grænsen er sluppet for at betale afgifter for omkring en million kroner.

Carsten Høj Hansen oplyser, at man skal købe øl for flere millioner kroner, hvis man skal slippe for så høj en afgift.

UKA Øst har også tidligere på måneden sigtet ølsmuglere. Men Carsten Høj Hansen oplyser, at de to sager ikke har relation til hinanden.