Der var opholdsforbud på Islands Brygge fra 25. april til 1. maj for at undgå, at mange mennesker skulle samles og sprede smitte med coronavirus. Flere, der fik bøder, gik dog i retten med deres bøder, fordi de var utilfredse med skiltningen.

Tre personer slipper for coronabøder på Islands Brygge

Der er ikke ført bevis nok for, at tre personer kunne eller burde kunne se skilte opsat under opholdsforbud.

Tre personer slipper alligevel for at skulle betale en bøde på 2500 kroner hver for at bryde opholdsforbuddet på Islands Brygge den 26. april.

Det har Københavns Byret afgjort mandag.

Manden og de to kvinder havde taget deres bødesager i retten, fordi de mener, at skiltningen på Bryggen ikke var god nok, da de fik bøderne.

Opholdsforbuddet trådte i kraft lørdag 25. april klokken 21, og dagen efter udskrev politiet flere bøder. Forbuddet varede til 1. maj.

Det indebar, at det var ulovligt at tage ophold i området, men i orden at gå igennem.

103 skilte var sat op for at advare om forbudszonen. Politiet opsatte 50 laminerede skilte i A3-størrelse og 50 A4-skilte. Desuden kom kommunen med tre store plakatstandere.

Desuden blev forbuddet omtalt i medierne, men det havde ingen af de tre personer hørt. Og retten lægger vægt på, at der ikke er fremlagt oplysninger om, hvorvidt forbuddet var omtalt i medierne og på hvilke tidspunkter.

I sin afgørelse lægger retten også vægt på, at der ikke er nærmere oplysninger om, hvor i området skiltene var sat op, eller om alle skilte fortsat var til stede den søndag, hvor de tre fik bøderne.

Endeligt skriver retten også, at der ikke er ført det fornødne bevis for, at de tre "kunne eller burde kunne se de opsatte skilte om opholdsforbuddet eller på anden måde burde have været bekendt med" opholdsforbuddet.

De tre personer har i retten fortalt, at de ikke lagde mærke til skiltene den søndag.

En af dem - 28-årige Laura - fik en bøde omkring klokken 15.30 om eftermiddagen, da hun satte sig på en kant med en veninde og en kop kaffe.

De passerede to skilte i A4-størrelse, men lagde ikke mærke til dem, fortalte hun i retten. Hun fortalte, at der kun stod "politi" med småt i hjørnet af skiltet.

Efter dommen fortæller hun, at hun er glad for, at hun med sagen har kunnet sætte fokus på politiets skiltning.

I weekenden havde politiet midlertidigt opholdsforbud i dele af Nørrebroparken, og her var skiltningen bedre, mener hun. For hende har det ikke handlet om, hvorvidt hun skulle betale bøden eller ej.

- Jeg er bare glad for, at der er nogen, der har hørt os, siger hun til Ritzau.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at anke små bødesager til landsretten. Men anklagemyndigheden kan søge om en særlig tilladelse, som gives i principielle sager.