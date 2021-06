Tre personer sigtes for at efterlade 19-årig efter påkørsel

Tre personer, der fredag blev anholdt efter en påkørsel af en 19-årig kvinde på Amager natten til torsdag, er sigtet for at køre fra stedet og efterlade kvinden uden at hjælpe hende.

Det oplyser Dommervagten i Københavns Byret, efter at sigtelsen er blevet læst højt under et grundlovsforhør lørdag formiddag.

Kvinden blev torsdag aften erklæret død på Rigshospitalet.

En 23-årig mand, som kørte bilen, blev fredag varetægtsfængslet i 27 dage ved et grundlovsforhør i Dommervagten. Han er sigtet for uagtsomt manddrab, men nægter sig skyldig.

Af sigtelsen fremgår det, at han kørte ad Englandsvej på Amager med 100 kilometer i timen og kørte over for rødt i krydset Englandsvej/Sundholmsvej. Det er ikke tilladt at køre over 50 kilometer i timen på strækningen.

Her ramte han den 19-årige kvinde, der var på cykel, og som kørte frem for grønt lys. Hun fik livstruende kvæstelser ved sammenstødet og døde altså efterfølgende.

Hvorvidt de tre, der lørdag er for en dommer, skal varetægtsfængsles, afgøres lørdag eftermiddag.

Grunden til, at sigtelsen og udfaldet af retsmødet ikke kommer i umiddelbar forlængelse af hinanden, kan være, at mange sigtede skal fremstilles på samme dag.

En fremstilling i grundlovsforhør skal ske senest 24 timer efter anholdelsen. Så for at overholde fristen foregår det ofte på den måde, at dommeren efter at have hørt sigtelsen og den sigtedes stillingtagen, forlænger anholdelsen.

Senere samme dag bliver den sigtede stillet for dommeren igen, som så får præsenteret hele sagen og kan tage stilling til spørgsmål om varetægtsfængsling.

Det har lørdag formiddag ikke været muligt for Ritzau at få at vide, hvordan de tre personer forholder sig til sigtelsen.