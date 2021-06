Artiklen: Tre personer er stukket med kniv under slagsmål i København

En person er indlagt efter et slagsmål lørdag aften i København. To bliver tiltalt for forsøg på manddrab.

Tre personer blev sent lørdag aften ramt af knivstik i forbindelse med et slagsmål på Islands Brygge i København.

Det oplyser Jesper Frandsen, vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen modtog politiet den første anmeldelse klokken 23.39. Her lød beskeden, at der foregår et slagsmål.

- Der er formentlig tale om fem-seks personer, hvor der så bliver trukket knive fra flere af de involverede parter.

- Tre personer er blevet ramt af knivstik. To ganske overfladisk, og en er stadig indlagt på Rigshospitalet, men er i stabil tilstand, siger Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

De tre personer, der blev ramt af knivstik, formodes af politiet at være de samme tre, der trak knive mod hinanden.

Alle tre fremstilles i grundlovsforhør søndag. To vil blive tiltalt for forsøg på manddrab og en for grov vold.