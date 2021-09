Tre overraskende råd holder hjernen sund

De fleste ved, at motion og sund kost er godt for det fysiske helbred.

- Det at begrænse sit alkoholindtag eller løse sudoku har ikke så stor en effekt på hjernesundheden, som mange tror. Der er andre ting, som betyder endnu mere. Nogle af dem er også kommet bag på mig, siger han.

Øverst på listen er eksempelvis hørelsen.

Hvis man gradvis mister hørelsen, øges risikoen for, at hjernen samtidig taber andre funktioner.

Vi får nemlig dagligt en masse lydstimuli, når vi hører samtaler, fuglesang eller baggrundsstøj.

Hvis man derimod ikke hører så godt, går man glip af en masse stimuli.

- Og hjernen er som en muskel: hvis den ikke bruges, så forfalder den, siger Kasper Jørgensen.

Rådet lyder derfor, at du skal gå til lægen eller få justeret høreapparatet, hvis hørelsen driller.

- Flere undersøgelser viser, at hvis høretab kompenseres, så er der ikke øget risiko for, at hjernen taber funktion, siger Kasper Jørgensen.

Socialt samvær er en anden vigtig vitaminpille.

Det at lytte, tale og begå sig blandt andre sætter nemlig også mange forskellige områder af hjernen på arbejde.

Så uanset om du drikker kaffe med vennerne, går i strikkeklub eller er med i det lokale bådebyggerlaug, bliver din hjerne "motioneret".

- Omvendt kan vi se, at folk, som er ensomme eller isolerede, har øget risiko for tab af hjernefunktioner, fordi hjernen mangler de udefrakommende stimuli, siger Kasper Jørgensen.

Dette bakkes op af kæmperapporten "Dementia prevention, intervention, and care" fra 2020, som udgives af det anerkendte lægetidsskrift The Lancet.

Her har en gruppe af førende forskere, neurologer og læger gennemgået al den vigtigste forskning på området.

Og her lyder konklusionen, at depression og social isolation ligger på fjerde- og femtepladsen over de ting, som er vigtigst at gøre noget ved, hvis hjernen skal holdes sund.

- Vi anbefaler, at man sørger for at holde sig kognitivt, fysisk og socialt aktiv - især i midten af livet og i alderdommen, konkluderer The Lancet-kommissionen.

En anden stor faktor er rygning.

Hvis man ryger, har man nemlig 50 til 60 procent større risiko for demens og andre hjernesygdomme med funktionstab.

- Et rygestop kan selvfølgelig være svært. Men rygning er en lavthængende frugt i den forstand, at det er noget, man selv har indflydelse på, siger Kasper Jørgensen.

Dette bakkes også op af rapporten fra The Lancet-kommissionen, hvor rygning ligger på tredjepladsen over risikofaktorer, man selv kan påvirke.

I det hele taget konkluderer forskerne, at cirka 40 procent af alle demenstilfælde skyldes faktorer, som er "modificerbare" - altså kan ændres.

- Det skal forstås sådan, at man kan ikke ændre sine gener eller sin sygdomshistorik. Men alene ved at ændre vaner kan man også gavne sin hjernesundhed markant, siger han.

/ritzau fokus/