Tre mænd ventes at tilstå svindel via biblioteker

I en stor sag om databedrageri, hvor en gruppe sigtes for at have skaffet sig dybt personlige oplysninger på computere på biblioteker, er tre mænd tilsyneladende parat til at aflægge tilståelse.

I den kommende uge er der planlagt retsmøder med de tre mænd ved Retten i Aarhus, oplyser en anklager ved specialenheden Særlig Efterforskning Vest.