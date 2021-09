Ved Retten i Odense er fem mænd mandag blevet dømt for et groft overfald på en mandlig pædagogmedhjælper sidste år. (Arkivfoto)

Tre mænd udvises for groft overfald mod pædagogmedhjælper

I alt fem mænd er idømt fængsel for et groft overfald, der skete på parkeringsplads i Vollsmose sidste år.

Med kniv, slag, spark og tramp blev en 26-årig mandlig pædagogmedhjælper overfaldet på en parkeringsplads i Odense-bydelen Vollsmose i juni sidste år.

Godt et år senere er fem mænd blevet dømt for den voldsomme episode, der udspillede sig om aftenen den 19. juni i Fyrreparken.

Tilsammen er mændene blevet idømt 10,5 års fængsel, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Dommen er blevet afsagt ved Retten i Odense mandag.

Den hårdeste straf på tre et halvt års fængsel fik en 22-årig mand, som blev dømt for at have stukket det nu 27-årige offer. Der er ifølge fyens.dk tale om Sahal Jaafe, der foruden fængsel også blev straffet med udvisning for bestandig.

Også 18-årige Abdi Ismail Adan-Guud og 22-årige Khalid Ali Osman blev med dommen udvist. De fik henholdsvis tre års fængsel og to et halvt års fængsel.

Mens Khalid Ali Osman er udvist med indrejseforbud for bestandig, må Abdi Ismail Adan-Guud rejse ind i Danmark igen efter seks år.

Alle tre er udvist til Somalia, skriver fyens.dk.

De resterende to dømte har fået henholdsvis halvandet og et års fængsel. Sidstnævnte fik en advarsel om udvisning.

Den nu 27-årige pædagogmedhjælper havde forud for det grove overfald anmeldt den nu 18-årige for et overfald med en peberspray på det opholdssted, han arbejdede.

Kort før sagen skulle for retten, blev den 27-årige passet op af de fem mænd. De opsøgte ham, da han havde parkeret for at aflevere sin 4-årige datter til pigens mor, forklarede offeret i retten.

Manden var sammen med en ven, som blev hos datteren, mens han selv gik med gruppen et stykke væk for at snakke. De endte med at overfalde ham, og i retten beskrev han det "som hyæner, der overfaldt et bytte", skriver Fyns Politi i pressemeddelelsen.

Anklager Daniel Dokkedahl er tilfreds med dommen.

- Det er altid alvorligt, når et vidne bliver overfaldet, og det er en skærpende omstændighed, at det er en offentligt ansat person. Ydermere skete det i mandens fritid, mens han var sammen med sin lille datter, udtaler han.

Alle tre udvisningsdømte har anket dommen på stedet. De to andre har endnu ikke taget stilling.