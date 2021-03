Tre mænd tiltalt for dræbende skud på parkeringsplads

Det mener politiet, der har rejst tiltalte mod mændene på 23 år, 24 år og 28 år. De er tiltalt for at have skudt og dræbt den 25-årige, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag morgen.

Det var tre mænd, der for over et år siden mødte op på en parkeringsplads i Tilst ved Aarhus og affyrede flere dræbende skud mod en 25-årig mand.

Den 25-årige blev fundet livløs i en bil ved midnatstid 27. februar. Politiet fik en anmeldelse om skyderi ved Søhøjen i Tilst klokken 23.29 og fandt manden siddende i en bil på parkeringspladsen.

Manden var blevet ramt af flere skud. Betjentene begyndte førstehjælp, men den unge mands liv stod ikke til at redde.

Efter skyderiet søgte politiet vidner, som kunne have have set en eller flere biler i området mellem Tilst og Sabro.

Siden blev flere personer anholdt. Heriblandt de tre mænd der nu er tiltalt for drabet. De blev anholdt i juni sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden.

Foruden en tiltale for drab er de anklaget for at have været i besiddelse af et våben på et offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder. Det kan udløse en ekstra hård straf.

- Det er en skærpende omstændighed, at drabet har fundet sted på et offentligt sted ved brug af skydevåben, udtaler specialanklager Jesper Rubow i pressemeddelelsen.

- Derfor er der også rejst tiltale efter straffelovens paragraf 81b, som betyder, at straffen, såfremt de tiltalte bliver kendt skyldige, potentielt kan forhøjes med indtil det halve, siger han videre.

To af mændene - den 24-årige og den 28-årige - er også tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklageskriftet har de planlagt at dræbe en eller flere personer.

- Dette blev dog aldrig til noget, idet politiet under en ransagning beslaglagde flere skydevåben med tilhørende ammunition, som de to mænd også er tiltalt for at have været i besiddelse af, skriver politiet.

De tre mænd er også tiltalt for at have besiddet og solgt narko.

Der er endnu ikke sat dato for, hvornår sagen kommer for retten.