Tre mænd idømt fængsel for at franarre ofre 11 millioner

Tre mænd er mandag i Retten i Lyngby blevet dømt for groft databedrageri mod især ældre mennesker ved at lokke oplysninger ud af dem over telefonen.

Navak har boet i Danmark, siden han kom hertil fra Afghanistan som etårig. Men i modsætning til de to andre er han ikke dansk statsborger.

Tidligere mandag tilstod de tre at have narret samlet knap 11 millioner fra 157 ofre ved at ringe til dem og lokke dem til at give blandt andet adgangskoder, personnumre og koder fra NemID-nøglekort.

Desuden forsøgte de at svindle yderligere 517 ofre.

De to, som får fire års fængsel, ringede ofrene op, mens den ene 22-årige havde en mindre rolle ved blandt andet at hæve penge.

I retten mandag blev et af opkaldene afspillet. Her snydes en kvinde til at fortælle sit personnummer, adgangskode til NemID samt oplysninger fra sit NemID-nøglekort.

Svindleren introducerer sig med et falsk navn og fortæller, at han ringer fra NemID, og at kvinden er blevet hacket. Derfor skal han bruge hendes oplysninger, fortæller han.

Han får blandt andet overbevist kvinden ved at henvise til en falsk LinkedIn-profil med det opdigtede navn.

Svindlerne overførte penge fra ofrene til andre konti. Den 23-årige fortalte i retten, at de brugte såkaldte "muldyr", som var de tiltaltes bekendte, som de overførte pengene til.

En del af pengene nåede ikke videre fra muldyrene, og ifølge den 23-årige fik de tre samlet reelt kun en til to millioner kroner i hånden.

I sagen er yderligere tre mænd tiltalt for at have taget del i svindlen. De har ikke tilstået, og deres sag begynder onsdag.

Anklager Rasmus von Stamm krævede de tre mænd, der har tilstået, idømt fængsel i fem år.

- Denne her kriminalitetsform er direkte målrettet de svageste borgere i samfundet, sagde anklageren og kaldte svindlen "usædvanlig udspekuleret og kynisk".

Egentlig ville han have dem idømt seks års fængsel, men det skal give rabat, at de har tilstået, forklarede han.

Forsvarer for den 23-årige, Christian Bjerrehuus, mente derimod, at tre års fængsel eller tre et halvt år fængsel ville være passende. Han henviste blandt andet til, at de tiltalte ikke fik del i alle 11 millioner kroner.

- De tiltalte mener selv, at de har fået en halv million kroner hver. Det er også sådan, at det er bankerne, der har dækket tabet, sagde advokaten.