Tre mænd idømt dødsstraf for drab på Louisa og Maren i Marokko

24-årige Louisa Vestager Jespersen og 28-årige Maren Ueland blev dræbt i Atlas-bjergene i december sidste år, da de var på vandretur i området.

De blev slået ihjel med kniv og efterfølgende halshugget. Det hele blev optaget på video af de tre Islamisk Stat-sympatisører.

Med dødsdommene har retten fulgt anklagerens krav om straffen til de tre mænd. Om dødsstraffene bliver eksekveret er dog tvivlsomt. Marokko har ikke eksekveret en dødsdom siden 1993.

Inden dommene blev afsagt, fik de nu dømte mulighed for at sige nogle sidste ord til retten. Det benyttede blandt andre den 25-årige gadesælger Abdessamad El Joud, der er en af de dødsdømte, sig af.

- Der er ingen anden gud end Allah, og Muhammed er hans profet. Må gud tilgive mig, sagde han blandt andet ifølge den marokkanske avis Medias 24.

Ud over Abdessamad blev Younes Ouziad og Rachid Afati dømt til døden, skriver Medias 24.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har Abdessamad og den 27-årige tømrer Younes under sagen erkendt, at de dræbte de to kvinder. 33-årige Rachid har erkendt, at han optog drabene på sin mobiltelefon.

AFP har tidligere skrevet, at 21 af de 24 nu dømte har erkendt at være en del af Islamisk Stat. Men bevægelsen har aldrig offentligt meldt ud, at den skulle stå bag drabene. Det har den ellers gjort ved andre angreb.

Louisa Vesterager Jespersens familie har været repræsenteret ved en advokat under sagen.

Advokaten beskyldte myndighederne for at have fejlet ved ikke at have overvåget nogle af dømtes aktiviteter i tiden op til drabene, skriver AFP.

Familien krævede derfor en erstatning på 10 millioner marokkanske dirham - cirka syv millioner kroner - i erstatning fra den marokkanske stat for dens "moralske ansvar".

Det blev dog afvist af retten.

Til gengæld besluttede retten ifølge AFP, at de tre dødsdømte skal betale to millioner marokkanske dirham - cirka 1,4 millioner kroner - i erstatning til Maren Uelands familie.

De dømtes advokat oplyser til DR, at dommen vil blive anket.