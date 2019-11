Tre mænd er delvist skyldige i terrorsag om droner

Derimod har mændene fremmet terrorbevægelsens aktiviteter ved at levere droner, kameraer og andet udstyr, fremgår det af kendelsen.

Mændene er dermed blevet dømt efter den samme paragraf i straffeloven som flere såkaldte syrienkrigere.

Der er stor forskel på paragrafferne, når det gælder straffen. Den paragraf, som retten godkender, har en strafferamme på fængsel i seks år.

Byretten understreger, at anklageskriftet drejer sig om indkøb af modelfly, dronedele, gasmaskefiltre og kameraer, som "ikke er direkte anvendelige til at begå drab og vold", som nævnes i den alvorligste terrorbestemmelse.

Mændene er blevet kaldt henholdsvis underviseren, cykelhandleren og chaufføren.

De to førstnævnte frifindes desuden for medvirken til et blodigt angreb på en base i Syrien ved at have leveret kameraer, som blev brugt af Islamisk Stat på en drone i forbindelse med rekognoscering.

På tilhørerpladserne hulker en af de pårørende, da retsformand Kirsten Schmidt er færdig med gennemgå begrundelsen for afgørelsen.

Manden, der har været Uber-chauffør, har været varetægtsfængslet i mere end to år. De to andre har siddet fængslet i cirka et år. Under sagen har de nægtet sig skyldige.

Ifølge anklagemyndigheden sendte de droner og andet udstyr til dansk-palæstinenseren Basil Hassan, der var involveret i Islamisk Stats brigade, som stod for droner. Og den vurdering støtter nævninger og dommere. De tre mænd kommunikerede med Basil Hassan via skjulte kanaler.

Basil Hassan er efterlyst både i dronesagen og i sagen om forsøget på at dræbe forfatteren Lars Hedegaard. Basil Hassan menes dog dræbt i 2017.

Under sagen har advokat Michael Juul Eriksen, der forsvarer chaufføren, rettet hård kritik af PET's efterforskning, som skulle være i strid med regler om agentvirksomhed.

Imidlertid finder retten ikke, at PET er gået over stregen. Men forsvareren får medhold i, at PET har tilbageholdt materiale for ham. Men retten finder ikke, at dette forhold kan føre til andet resultat.

Torsdag skal anklagere og forsvarere holde indlæg om straffen. Den ene, chaufføren, risikerer udvisning, da han er tyrkisk statsborger. Sagen blev indledt ved retten i september.